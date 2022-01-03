В Ровно пьяный помощник экс-депутата на Audi насмерть сбил военнослужащего и скрылся с места аварии – его догнали патрульные

В городе Ровно легковой автомобиль Audi под управлением нетрезвого мужчины совершил смертельный наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Водитель скрылся с места аварии.

Об этом 2 января сообщили в пресс-службе Нацполиции.

ДТП произошло прошлой ночью, около 02:45. Экипаж патрульных на улице Соборной увидел водителя, который ехал навстречу на большой скорости, а затем - сбил пешехода. Отмечается, что после наезда на пешехода водитель авто не остановился, а продолжил движение.

Полицейские немедленно вызвали скорую, а затем начали преследование легковушки. Audi с механическими повреждениями обнаружили на улице Дорошенко.

«И пассажир, и водитель вели себя агрессивно, поэтому к ним применили спецсредство наручники. Осмотр водителя на состояние опьянения показал, что 24-летний житель села Бармаки, что недалеко от Ровно, управлял авто нетрезвым - 2,10 промилле алкоголя», - сообщили в полиции.

Тем временем пострадавший мужчина был доставлен в больницу, где умер от полученных травм.

Сведения о факте смертельного ДТП, совершенного в состоянии алкогольного опьянения, внесли в Единый реестр досудебных расследований (ч.3 ст.286-1 УК). Водитель задержан. Ему грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.

Как сообщается на Facebook-странице регионального сайта PitBull Рівне, в документах водителя обнаружено просроченное удостоверение помощника-консультанта экс-депутата (бывшего председателя) Ровенского областного совета.

Пресс-офицер Нацполиции Ровенщины Екатерина Загурская сообщила, что личность погибшего мужчины уже установили. Это – 27-летний военнослужащий из города Костополь, который на момент гибели был в отпуске.

Напомним, что в Николаеве ночью BMW после столкновения с Hyundai влетел в дерево – погибли два человека.