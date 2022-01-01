В Херсоне избили депутата после замечания о петардах

В Херсоне три человека избили депутата городского совета после замечания о применении пиротехники.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Херсонской области.

1 января около 16:10 на спецлинию «102» позвонил 52-летний житель областного центра. Он рассказал, что три неизвестных гражданина по улице Тарле нанесли телесные повреждения заявителю.

Потерпевший, являющийся депутатом городского совета, рассказал полицейским, что он с двумя товарищами шли по дороге между многоэтажками. В это время с балкона одного из домов трое неизвестных граждан начали бросать петарды.

На этой почве между группами мужчин возникла словесная перепалка. Впоследствии неизвестные догнали на улице депутата с его товарищами. Конфликтная ситуация продолжилась, в результате чего депутат получил несколько ударов по лицу, после чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

Полицейские установили личность одного из трех мужчин, причастных к избиению потерпевшего. В настоящее время принимаются меры по установлению его местонахождения и доставки в райуправление полиции.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи125 Уголовного кодекса Украины («Умышленное легкое телесное повреждение»). Продолжается досудебное расследование.

Депутат горсовета Иван Глухов уточнил в соцсети, что избитым оказался его коллега Игорь Осауленко.

Напомним, как в Житомирской области неизвестные избили и ограбили депутата от «Слуги Народа» – это было второе нападение на него за год.