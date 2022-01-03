Суд отправил под ночной домашний арест жительницу Николаевщины, которая смертельно ударила ножом знакомого возле сельского клуба

В Николаеве в воскресенье, 3 января, суд отправил под домашний арест в ночное время суток полозреваемую в убийстве знакомого.

Об этом сообщает «Суспільне».

Как известно, утром 1 января в полицию сообщили, что 30-летняя женщина смертельно ранила 25-летнего знакомого. Местный житель приставал к женщине и даже достал нож, чтобы заставить ее ответить взаимностью. Нож она забрала и ударила им нетрезвого знакомого. Позже в полиции уточнили, что женщина ударила ножом настойчивого знакомого в тот момент, когда его движения ограничил работник клуба, а ее жизни не было угрозы.

Адвокат женщины Оксана Балабан была против применения круглосуточного домашнего ареста, поскольку, согласно материалам дела, женщина является матерью-одиночкой и у нее двое несовершеннолетних детей. Она работает и обеспечивает своих детей сама.

Судья Центрального райсуда Иван Дирко частично удовлетворил ходатайство. Женщине избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, возложив на нее обязанности являться по вызову следователя, прокурора, а также до второго марта 2022 года не покидать место жительства в период с 19:00 до 06:00.

Также ей запретили выезжать за пределы Николаевской области, воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве.