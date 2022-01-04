В Италии по запросу РФ задержали украинского режиссера Лавренчука

В итальянском Неаполе по запросу России 17 декабря был задержан главный режиссер Одесского национального академического театра оперы и балета Евгений Лавренчук.

Об этом сообщила в Facebook куратор инициативной группы Free Eugene Lavrenchuk Марианна Гудич-Палий.

По словам Гудич-Палий, главный режиссер Одесской оперы был транзитом в Неаполе, и его задержали перед посадкой во Львов. Лавренчук может содержаться в изоляторе 60 дней. В настоящее время идет рассмотрение запроса России об экстрадиции украинца в РФ.

Гудич-Палий сообщает, что по версии российской стороны, находясь на территории России восемь лет назад, режиссер якобы совершил преступление - его обвиняют в финансовых нарушениях. Точная причина его задержания пока неизвестна.

«[Адвокат] пытается предотвратить экстрадицию Евгения в Россию, понимая политическую ситуацию между Украиной и Россией и возможные последствия этого дела, учитывая, что Евгений Лавренчук поддерживал Украину, даже работая в России, и покинул РФ по политическим причинам, когда началась война», – утверждает Гудич-Палий.

Она также отметила, что семья Евгения дала разрешение на публичное разглашение дела, которое считает сфабрикованным и похожим на политическое преследование.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко рассказал «Громадському», что генеральное консульство Украины в Неаполе оказывает Лавренчуку консульскую помощь. Украинцу предоставили услуги адвоката.

В настоящее время консулы и адвокат взаимодействуют с итальянскими стражами порядка, чтобы выяснить причины задержания Евгения Лавренчука и защитить его законные интересы.

31 декабря украинца посетил консул. Условия его содержания под стражей он оценил как приемлемые, а состояние здоровья удовлетворительное.

«Консулы поддерживают связь с администрацией пенитенциарного учреждения и родными и держат дело на особом контроле», - добавил Николенко.

Мать Евгения Лавренчука Ирина Лавренчук надеется, что ее сын не экстрадируется в Россию. Об этом она сказала в комментарии «Радио Свобода».

«Я ожидаю возвращения сына в Украину, что его не выдаст Италия России», – сказала женщина.

Ирина Лавренчук, проживающая во Львове, говорит, что общалась с сыном в последний раз 15 декабря. По ее словам, сын возвращался из Тель-Авива во Львов через итальянский город Неаполь.

«Он в Италию специально не уехал, летел из Тель-Авива во Львов с пересадкой в ​​Неаполе. Я знаю, что сын имеет поддержку украинского консульства, имеет итальянского адвоката. Как нам рассказал консул, Евгений – в боевом настроении. Я не могла представить такую ​​ситуацию, которая произошла с сыном», – говорит Ирина Лавренчук.

Евгений Лавренчук родился во Львове, там же окончил польскую школу имени Марии Магдалены. В 2003 году он окончил Российскую академию театрального искусства по специальности «оперный режиссер», затем высшие курсы хореографии в Университете имени Марии Кюри-Склодовской в ​​Польше.

В 2004 году он зарегистрировал «Польский театр в Москве». В 2004 году стал обладателем Золотой медали, титула «Юбиляр года» и «Младший режиссер года» на выставке «Сцена России».

В 2014 году он покинул Россию в знак несогласия с политикой государства, которую назвал «преступным».

С марта 2018 года – главный режиссер Одесского национального академического театра оперы и балета, а с сентября того же года – ректор «Первой украинской школы театра и кино». С июня 2018 Лавренчук является экспертом Украинского культурного Фонда.

В 2020 году стал лауреатом самой престижной государственной театральной премии Украины – Премии имени Леся Курбаса. В первый раз в истории ее присудили за оперную постановку. С 30 марта 2021 года – заслуженный артист Украины.

Напомним, как в Черногории по запросу РФ задержали украинского бизнесмена, заместителя председателя Совета национальных меньшинств Украины Ризвана Бабаева – его намеревались экстрадировать в Россию.