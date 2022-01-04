В Мариуполе арестовали офицера разведки за избиение подчиненной

В Мариуполе лейтенант одной из воинских частей избил подчиненную. Подозреваемого арестовали.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере объединенных сил.

«По данным следствия, на территории одной из воинских частей, расположенных в Мариуполе, офицер отдела разведки, будучи недоволен поведением подчиненной, совершив сдавливание рукой шеи старшего матроса, нанес удары в лицо и по голове последний, нанеся телесные повреждения», – говорится в сообщении.

Мариупольская спецпрокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил сообщила о подозрении старшему лейтенанту в применении насилия в отношении подчиненного, совершенное в условиях особого периода (часть 4 статьи 426-1 УК Украины).

3 января судом по ходатайству прокуратуры избран офицер безальтернативная мера пресечения – содержание под стражей на гауптвахте сроком на 60 суток.