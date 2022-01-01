В Винницкой области мужчина ворвался в дом соседской семьи и открыл хаотичную стрельбу – его задержал спецназ

В Винницкой области 4 января полиция задержала злоумышленника, который с оружием ворвался в дом соседей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Винницкой области.

В полицию поступило сообщение от 31-летней жительницы села Каташин о том, что около пяти часов утра в ее дом через незапертую дверь ворвался сосед с ружьем, несколько раз хаотично выстрелил и скрылся. В это время в доме находились пятеро племянников заявительницы, четверо из которых – несовершеннолетние. Никто из них не пострадал.

На поиски злоумышленника задействовали весь личный состав местной полиции, ввели полицейские операции «Гром» и «Сирена». Установив, что вооруженный злоумышленник находится в этой же деревне в нежилом доме, для его задержания привлекли бойцов спецподразделения КОРД. По требованию полицейских правонарушитель вышел из дома и сдался.

Задержанный находился в состоянии сильного опьянения. В дальнейшем свои действия объяснил давней неприязнью к семье.

Охотничье ружье изъято.

47-летний подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Следствие готовит материалы для объявления ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 УК («Хулиганство»). Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, как в Житомирской области неизвестный расстрелял семейную пару в их же доме – ребенок не пострадал.