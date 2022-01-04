27 нелегалов, пытавшихся незаконно пересечь украинскую границу на Закарпатье, встретили Новый год в пунктах временного содержания

27 незаконным мигрантам, пытавшимся противоправным образом пересечь государственную границу Украины в конце 2021 года, пришлось «праздновать» Новый год в пунктах временного содержания Чопского и Мукачевского пограничных отрядов.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Большинство задержанных – это граждане Пакистана и Бангладеш, а также выходцы из Алжира, Индии, Сомали и Нигерии.

«Все они, рискуя собственным здоровьем и жизнью, а иногда и вопреки здравому смыслу, отправились через горы, леса и снега в призрачных поисках лучшей судьбы. Поэтому «зеленые фуражки», останавливающие их на полпути в ЕС, нередко не только прекращают правонарушения, но и спасают им жизнь. К примеру, один из нелегалов – гражданин Нигерии, убегая от правоохранителей Чопского отряда, прыгнул в полноводную реку Уж. Пограничникам пришлось спасать иностранца, чтобы его не унесло течением. Его быстро доставили в подразделение, нашли ему сухую одежду и обувь. Сейчас мужчина здоров и хорошо себя чувствует», - говорится в сообщении.

Другого иностранца – гражданина Афганистана, задержали на окраине населенного пункта Солотвино в первый день 2022 года.

«Забавным в этой ситуации стало то, что, согласно паспортному документу, он родился именно 1 января. Поэтому мужчина встретил в пункте временного содержания Мукачевского отряда еще и день рождения», - сообщили в ведомстве.

Также в Госпогранслужбе добавили, что все задержанные в новогоднюю ночь остались без подарков и праздничного стола, однако они, по крайней мере, находятся в безопасности и в тепле. Впереди правонарушителей ждут суд и возвращение домой.

Напомним, ранее полицейские обнаружили двух 18-летних парней из Николаева, незаконно попавших на территорию зоны ЧАЭС с целью экстремального туризма.