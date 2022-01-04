Жителю Николаевщины дали 10 лет тюрьмы за попытку молотком убить бывших жену и тещу

Жителя Первомайска приговорили к 10 годам за решеткой за покушение на жизнь бывшей жены и ее матери.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

В июле 2020 года 44-летний мужчина для выяснения отношений пришел в дом 43-летней экс-жены и ее матери, где молотком нанес обеим женщинам телесные повреждения разной степени тяжести.

Мужчина свою вину не признал, однако прокурор предоставил достаточно доказательств его причастности к совершению преступления.

В итоге суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 15, пункта 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Напомним, как за побои тещи и удар ножом в сердце тестя жителя Николаевщины отправили на 11 лет в тюрьму.