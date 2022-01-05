Украинец пытался провести через границу старинную шпагу

Во вторник, 3 января, житель Тернопольской области пытался провезти в Украину старинное произведение военного искусства.

Об этом сообщает Закарпатская таможня на своей странице в Facebook.

«3 января 2022 года, в зоне таможенного поста "Тиса" закарпатские таможенники обнаружили в рейсовом автобусе старинное оружие, которое пытались завезти в Украину в обход декларирования и без разрешительных документов. Нарушитель таможенного законодательства – 27-летний житель Тернопольщины, который, возвращаясь из Италии домой, во время прохождения таможенных процедур "забыл" задекларировать старинное произведение военного искусства – шпагу», - говорится в сообщении.

Раритетное оружие обнаружили инспекторы-оперативники управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Закарпатской таможни во время проверки салона автобуса, который осуществлял международные перевозки.

Шпага, упакованная в черную полиэтиленовую пленку, лежала на верхней полке среди личных вещей пассажиров.

Перед прохождением таможенного контроля в «красном коридоре» этот пассажир сознательно указал в декларации исключительно паспортные данные и отсутствие каких-либо товаров, перемещение которых ограничено или запрещено без разрешительных документов.

В объяснении он отметил, что перевозил шпагу по просьбе малознакомого лица из Рима в Украину.

Согласно действующему законодательству для перевозки через границу любого оружия необходимы разрешительные документы соответствующих органов, в том числе с экспертной оценкой. В данном случае у пассажира не было при себе никаких разрешительных документов на старинную шпагу.

В отношении жителя Тернопольской области составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса («Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения»). А так же таможня направила сообщения в правоохранительное ведомство по признакам статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»).

Напомним, что ранее в аэропорту «Борисполь» пограничники обнаружили мужчину, который пытался скрыть под кофтой шесть iPhone 13.