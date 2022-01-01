Не дала денег: Киевлянин забил до смерти свою мать, а потом выбросился из окна квартиры

Киевлянин убил свою мать, а потом выбросился из окна квартиры на пятом этаже.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Киеве.

В полицию на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что на улице Академика Королева мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки. Потерпевшего медики госпитализировали в больницу, а следователи начали выяснять обстоятельства инцидента.

В квартире на пятом этаже, откуда выпрыгнул парень, полицейские обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти.

В ходе первоочередных следственных действий полицейские выяснили, что сын требовал накануне деньги на личные нужды. Получив отказ, он нанес женщине многочисленные удары по голове гитарой и стулом, обломки, которых изъяли в качестве вещественных доказательств. Поняв, что 65-летняя мать мертва, сын выпрыгнул из окна многоэтажки.

Киевлянина, 1995 года рождения, задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Пока подозреваемый находится в медицинском учреждении, его состояние стабильное. Впоследствии будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза, чтобы установить вменяемость или невменяемость фигуранта.

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по пункту 4 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

По согласованию со Святошинской окружной прокуратурой, фигуранту сообщено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, как 2 апреля 2019 года на мусорном полигоне нашли фрагменты человеческого тела. Убитой оказалась жительница Николаева. За день до ужасной находки об исчезновении женщины её сын сообщил в Центральный отдел полиции.

В ходе разбирательства судом установлено, что 31 марта 2019 года, находясь вместе со своей матерью в квартире по улице Большая Морская, из-за неприязненных отношений, обвиняемый нанес последний не менее двух ударов по затылку головы твердым предметом, чем причинил ей телесные повреждения. После этого закрыл ей нос и рот и женщина, лишенная возможности дышать, умерла.

В тот же день, получив через поисковые системы сети Интернет информацию о возможностях расчленения трупа человека, избавления от трупа и уничтожения отпечатков пальцев, приобрел мусорные пакеты, секатор и кухонный нож.

За убийство матери суд в декабре 2021 года наказал мужчину 15 годами тюрьмы.