В Запорожье родственники 2-летнего умершего в реанимации мальчика ворвались в больницу и избили медперсонал

Родственники 2-летнего мальчика, скончавшегося в Запорожской областной детской больнице в канун Нового года, избили четырех медиков и лифтера.

Об этом сообщил директор КНП «Запорожская областная детская клиническая больница» Юрий Борзенко, пишет Укринформ.

По его словам, около 10 человек, являющихся друзьями и родственниками родителей погибшего ребенка, разбили стекло, выбили замок и ворвались в реанимационное отделение.

Они избили двух медбратов, пытавшихся их сдерживать, избили дежурного врача. На следующий день они избили лифтера и врача-кардиолога, рассказал руководитель больницы.

Инциденты произошли 30 и 31 декабря. Борзенко отметил, что работа реанимации, в которой находились четверо больных детей, была остановлена.

Всего в медучреждении на лечении находились 270 детей. По словам врачей, работа больницы на 12 часов была парализована.

По словам руководителя больницы, дежурный врач и лифтер сейчас находятся на больничном. Остальные пострадавшие получили легкие телесные повреждения и продолжают работать.

Отмечается, что причина смерти ребенка будет установлена ​​после получения результатов судебно-медицинской экспертизы. По словам медиков, у ребенка был сердечно-сосудистые заболевания, и в течение года мальчик около 10 раз проходил курс лечения в областной больнице.

В полиции по факту избиения персонала больницы возбудили дело по ч. 2 ст. 296 и ч. 1 ст. 129 УКУ – хулиганство и угроза убийством.

В свою очередь родители мальчика рассказали, как произошла трагедия, передает телеканал Z. Они в смерти ребенка обвиняют медиков, якобы несвоевременно оказавших помощь.

По словам мамы Давида Илоны Дейнеги попал в больницу еще 24 декабря с диагнозом «обструктивный бронхит». Малыша лечили, он был активным и шел на поправку. Впрочем, 30 декабря состояние мальчика резко ухудшилось, говорят родные, вроде бы из-за капельниц.

– Когда препарат откапали, в 13-14 часов, ребенок проснулся с дикими болями, уже в 17:00 ему было плохо, – рассказывает Илона Дейнега.

По словам мамы и тети мальчика, которая в тот день также находилась в больнице, врача они ждали около получаса. Тогда Давида доставили в реанимацию и через несколько часов его не стало. Родные малыша виновными в трагедии считают медиков.

- Неоказание первой помощи, халатное отношение. Когда мы просили о помощи, все мамы слышали, как я выбегала. В то же время никого из врачей не было рядом . Я выбегала неоднократно, все мамы из боксов слышали, что я кричала, чтобы быстро позвали врача, – рассказывает тетя погибшего Давида.

Напомним, ранее заведующей отделением роддома №2 города Николаева, из-за непрофессионализма действий которого скончалась роженица, сообщили о подозрении .