Вел себя растерянно и постоянно улыбался: Пограничники задержали украинца, который вез в РФ каннабис, а силовикам сказал, что прикорм для рыбы

Во вторник, 4 января, в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники задержали 55-летнего украинца, который вез в РФ сверток с каннабисом. Правоохранителям он заявил, что это корм для рыбы.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Гражданин направлялся в РФ на автомобиле «ВАЗ». На авто сработала служебная собака пограничников, которая натренирована на поиск наркотических веществ.

Впоследствии пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками таможни в ходе осмотра вещей мужчины обнаружили полиэтиленовый пакет с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, похожим на коноплю.

«Во время беседы со стражами порядка гражданин вел себя несколько неадекватно, на вопрос отвечал неуверенно и медленно. Данной ситуацией не волновался, вел себя растерянно и постоянно улыбался. У него было две версии по пакету с веществом. В частности – содержимое упаковки не иначе как прикорм для рыбы. Потом он сообщил, что как-то на берегу одной из рек Киевщины он увидел в поле кусты странной растительности на природе...» - говорится в сообщении.

В результате обнаруженное вещество, общим весом более 150 граммов, изъяли сотрудники компетентных правоохранительных органов. Продолжается экспертиза.

Напомним, как украинец пытался выслать в США, Казахстан и РФ сортовую коноплю на ₴3 миллиона, которую спрятал в переходники