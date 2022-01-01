Патрульная полиция разыскивает свидетелей произошедшего в Николаеве ДТП – водитель Audi столкнулся с Kia и скрылся

Управление патрульной полиции разыскивает свидетелей ДТП, которое произошло 29 декабря 2021 года в Николаеве на улице Пограничной, в районе дома №53.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

ДТП произошло примерно в 19:15. Автомобиль AUDI, черного цвета, номерной знак устанавливается, выполняя перестраивание из крайней правой полосы в среднюю, допустил столкновение с автомобилем KIA RIO, двигавшимся в попутном направлении в средней полосе для движения. После столкновения автомобиль AUDI место происшествия покинул в направлении улицы 3-я Слободская.

«В связи с этим, отдел розыска и проработки материалов ДТП УПП в Николаевской области обращается с просьбой к гражданам, имеющим какие-либо сведения о вышеуказанном ДТП или месте нахождения разыскиваемого транспортного средства, сообщить по телефонам (063)996 -65-05, (063)191-26-26, (0512)53-18-44, 102 или обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Новозаводская 1б/1, каб. 113», - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале 2020 года в Николаеве на пересечении улиц Шевченко и Обсерваторной произошло ДТП с участием автомобиля Fiat Scudo и микроавтобуса Renault, в результате которого Fiat перевернулся на крышу. Вследствие ДТП телесные повреждения получили 28-летняя пассажир такси, которую госпитализировали в медицинское учреждение.

Водитель Renault сбежал с места ДТП, однако в итоге сдался полиции.