В Николаеве полицейские задержали 27-летнюю женщину, которая в Интернете оптом торговала наркотиками – у нее изъяли «товара» на ₴3 миллиона

В Николаеве во вторник, 4 января, сотрудники Управления по борьбе с наркопреступностью, следователи Николаевского районного управления и отделения полиции №3 совместно с сотрудниками прокуратуры по подозрению в торговле наркотиками задержали 27-летнюю местную жительницу.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области и пресс-служба областной прокуратуры.

Полицейские установили, что 27-летняя жительница Николаева наладила схему бесконтактного сбыта оптовых партий наркотиков через закладки – так называемые «мастерклады», которые предлагала своим клиентам во всемирной сети Интернет.

«Женщина выполняла функции оператора онлайн-магазинов в мессенджерах, и организовала распространение мастер-кладов в Николаеве, Херсоне и Одессе. Расчет за «товар» производился с помощью электронных кошельков. В дальнейшем денежные средства выводились на банковские карты и обналичивались. Месячный заработок фигурантки достигал 100 тысяч гривен», - говорится в сообщении .

4 января сотрудники Управления по борьбе с наркопреступностью в Николаевской области ДБН НПУ, следователи Николаевского районного управления и отделения полиции №3 под процессуальным руководством прокуратуры провели санкционированные обыски по местам жительства и регистрации злоумышленницы. В ходе обысков правоохранители изъяли амфетамин, PVP, каннабис, мефедрон, таблетки экстези и ЛСД, в том числе в закладках и слип-пакетах, на общую сумму около 3 миллионов гривен. Кроме того, изъяты: банковские карты, черновые записи, скреч-карты, стартовые пакеты разных мобильных операторов, денежные средства, мобильные телефоны, электронные весы, пакеты с замком zip-Lock и изоленты.

Все изъятое правоохранители направили на проведение экспертиз.

Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Все изъятое правоохранители направили на проведение экспертиз. В настоящее время решается вопрос о сообщении ей о подозрении и избрании меры пресечения.

«Досудебное расследование осуществляется следователями Николаевского районного управления полиции под процессуальным руководством окружной прокуратуры. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению указанного уголовного правонарушения», - добавили в прокуратуре.

Напомним, 6 декабря через чат-бот DrugHunters в Telegram граждане сообщили, что двое мужчин ищут «закладку» с наркотиками на проспекте Героев Украины в Николаеве. На место первыми прибыли сотрудники спецроты полиции – молодые люди, увидев полицейских, выбросили сверток. Сотрудники полиции его изъяли. В нем было до двух граммов амфетамина. Оба мужчины были в алкогольном опьянении.

Один из них начал рассказывать полицейским о своих связях и грозил дальнейшими проблемами – им оказался 23-летний лейтенант полиции Владислав Бобров. Его мать, Ирина Боброва, является судьей Заводского районного суда Николаева. В телефонах фигурантов также нашли фото с геолокацией, которое указывало место, где надо было искать «закладку».