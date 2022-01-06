Центральный суд Николаева признал виновным налоговика, который после назначения в ГНС продолжал управлять частными фирмами

Центральный суд города Николаева признал виновным в совершении административного правонарушения главного государственного ревизора-инспектора отдела Главного управления Государственной налоговой службы в Николаевской области, совмещавшего службу в госоргане с руководящей должностью в частных фирмах.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

«Установлено, что должностное лицо в нарушение требований Закона Украины «О предотвращении коррупции», после назначения на должность в территориальном органе Государственной налоговой службы продолжало находиться руководителем в хозяйственных обществах, имеющих целью получение дохода, и участвовало в деятельности этих обществ», - идет речь в сообщении.

По результатам судебного разбирательства лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, по ч.2 ст.172-4 КУоАП и наложен штраф в размере 8500 грн.

Суд апелляционной инстанции поддержал позицию прокуратуры, оставив решение Центрального районного суда г. Николаева в силе. Решение апелляционного суда окончательно и обжалованию не подлежит», - добавили в прокуратуре.

Напомним, ранее в Николаеве суд отказался утверждать соглашение о признании виновности относительно бывшего оперативника ГУ Госфискальной службы, которого задержали за вымогательство взяток у представителя сети автозаправок. По сделке обвиняемый должен был получить наказание в виде штрафа на 25,5 тысяч гривен.