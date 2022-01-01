Президент Зеленский подписал законы, касающиеся трансплантации, кинематографа и военного образования и науки

Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку» № 1967-ІХ, который Верховная Рада приняла 16 декабря 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Документ призван решить вопрос оплаты трансплантаций. В частности, законом устанавливается, что государство оплачивает все трансплантации, и для пациента они бесплатны. Также отмечается, что тарифы полностью покрывают расходы больниц на проведение таких операций.

«Кроме того, документом предусматривается, что подбор пары донор-реципиент будет осуществлять Единая государственная система трансплантации, которая является полностью независимой от человеческого воздействия и самостоятельно проводит такой подбор по определенным критериям», - говорится в сообщении.

Также решается вопрос о возможности предоставления прижизненного согласия либо несогласия на донорство через электронные ресурсы.

Закон вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования, кроме абзацев одиннадцатого и двенадцатого подпункта 7 пункта 4 раздела I, которые вступают в силу с 1 декабря 2022 года.

Также Глава государства подписал Закон «О внесении изменений в статью 11 Закона Украины «О государственной поддержке кинематографии в Украине» относительно устранения технических и логических несогласованностей» № 1985-IX, который парламент поддержал 17 декабря прошлого года. Этот документ позволит разблокировать реализацию ряда прав иностранных кинематографических субъектов. В частности права на получение государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных при производстве (создании) фильма на территории нашего государства. Это будет способствовать привлечению иностранных инвестиций в Украину, созданию новых рабочих мест, повышению профессионального уровня украинских специалистов в этой области, международному сотрудничеству кинематографистов, развитию инфраструктуры и туризма.

Кроме того, Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно военного образования и науки» № 1986-ІХ, который Верховная Рада приняла 17 декабря 2021 года. Документ совершенствует образовательный процесс и научную и научно-техническую деятельность в высших военных учебных заведениях (учреждениях высшего образования со специфическими условиями обучения), военных учебных подразделениях учреждений высшего образования, военных научных учреждениях, а также предусматривает повышение качества подготовки военных специалистов.

Напомним, накануне Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о стимулировании развития виноградарства и садоводства.