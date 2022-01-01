В прошлом году полиция Николаевской области получила почти 10,5 тысяч обращений о домашнем насилии

За 2021 год в подразделения полиции Николаевской области поступило 10 тысяч 413 обращений по поводу совершения домашнего насилия.

Об этом сообщает сектор взаимодействия с общинами УПД ГУНП в Николаевской области.

По результатам рассмотрения обращений полицейские составили 3124 протокола по статье 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях («совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, неисполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания»).

Кроме того, следственные подразделения региона открыли 247 уголовных производств, в том числе 76 – по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины («Домашнее насилие») по фактам систематического совершения противоправных действий в отношении членов семьи. Также начали 15 уголовных производств по фактам невыполнения ограничительных предписаний и непрохождения программы для обидчиков (статья 390-1 Уголовного кодекса Украины).

«С целью недопущения повторного совершения домашнего насилия на профилактический учет полицейские поставили 2254 обидчика, в том числе 36 – в связи с вынесением судами ограничительных предписаний. В подавляющем большинстве это лица мужского пола (90,5%). Всего на таком учете на конец года состояло 1908 человек (92% – мужчины)», - говорится в сообщении.

В свою очередь, в отношении 1002 человек, допустивших совершение домашнего насилия, применены срочные запретительные предписания. 15 обидчикам были аннулированы разрешения на право хранения и ношения оружия, а само оружие у владельцев изъяли.

«Отмечаем, что не стоит молчать о фактах домашнего насилия. Если вы стали жертвой домашних тиранов, безотлагательно звоните по телефону 102», - добавили в ведомстве.

Также в полиции напомнили, что действует «горячая линия» для пострадавших от домашнего насилия, на которую можно обратиться по телефону 15-47 и Национальная «горячая линия» по предупреждению домашнего насилия – 800-500-005 или 116-123. (с мобильного).

Для получения бесплатной правовой помощи, на которую имеют право все пострадавшие от домашнего насилия, звоните по телефону 0-800-213-103.

Напомним, Папа Римский в своем новогоднем поздравлении высказался против домашнего насилия: «Обидеть женщину – значит оскорбить Бога».