В николаевской полиции напомнили, как не стать жертвой мошенников, и рассказали о наиболее известных схемах

В ГУНП в Николаевской области рассказали, как не стать жертвой аферистов, и рассказали о наиболее часто используемых мошеннических схемах.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

«Несмотря на постоянные предупреждения полиции и многочисленные публикации в СМИ с призывами не подвергаться провокациям аферистов, люди продолжают попадать в ловушки аферистов. Поэтому необходимо напомнить о современных и распространенных видах мошенничеств, и правилах, которым нужно следовать, чтобы уберечь себя от таких преступлений», - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что схема «Ваш родственник в беде – нужна помощь» наиболее распространена среди мошенников.

«Это самый распространенный вид мошенничества. Схема его проста, но решающими здесь факторы неожиданности и игра на эмоциях потерпевшего. Мошенники звонят вам на мобильный, как правило, вечером или ночью, и начинается словесная атака. Расспрашивают, есть ли сын (муж, внук), если ответ положительный, то «голос» представляется работником правоохранительного органа и сообщает, что родственник жертвы задержан полицейскими, поэтому требовательно предлагает решить вопрос о не привлечении к ответственности за денежное вознаграждение. Или попал в беду, например, в ДТП и нужны деньги на операцию и тому подобное», - говорится в сообщении.

В полиции акцентируют внимание, что если человек нервничает и поддерживает беседу, злоумышленник торжествует – жертва «на крючке».

« Аферисты – хорошие психологи, они не дают жертве выйти из стрессовой ситуации, ведут диалог так, что потерпевшие соглашаются помочь родственнику и послушно выполняют советы «доброго» посредника. Иногда мошенники просят не прекращать разговор и не отключать телефон, чтобы избавить людей от возможности перезвонить родным и выяснить настоящую картину. А иногда меняют голос и представляются родственниками», – рассказывают в ведомстве.

За деньгами приезжают домой к пострадавшим. Это чаще всего подельники аферистов, отвечающих за работу так называемого «курьера». Затем средства переводят на счета организаторов аферы, а сам звонок вообще благодаря доступной интернет-телефонии часто совершают осужденные даже из колоний за рубежом.

Меняем старые деньги на новые

Всем известен такой вид аферы как обмен старых денежных купюр на новые. И в этих случаях злоумышленники, пользуясь доверием чаще всего пожилых людей, приходят к ним домой с предложением поменять сбережения на новые купюры в рамках «денежной реформы», затем вручают жертве конверт, заполненный нарезанной бумагой внутри или вообще обещают вернуться с «обновленными купюрами» позже.

Вишинг

Наиболее распространенными видами мошенничества является телефонные, связанные с выманиванием реквизитов банковских карт или другой конфиденциальной информации. Злоумышленники, позвонив по мобильному телефону жертвы, представляются сотрудниками банка и, якобы с целью сохранить средства на банковском счете клиента, сообщают гражданам ложную информацию вроде заблокирования карты, существующую необходимость уточнения контактных данных, хакерскую атаку на систему банка и т.д. Люди, не понимая опасности, добровольно называют свои персональные данные, а затем с их счетов исчезают денежные средства.

Онлайн кредиты по номеру телефона

Бывают случаи, когда людям звонят псевдооператоры мобильной связи. Злоумышленнику необходим только ваш номер телефона, к которому привязаны банковские карты. Он уверяет, что намерен проверить возможность владельца сим-карты пополнять баланс через мобильное приложение, просит сверить информацию, после чего рекомендует выключить на час сим-карту для якобы ее перезагрузки, а затем потерпевшие узнают, что им нужно погасить задолженность по нескольким кредитам. Десятки тысяч гривен, которые они «оформили» онлайн.

«Известны факты, когда мошенники для своих афер покупают в интернете сим-карты с иностранными локациями, и вам звонят по телефону, например, из Берлина или Лондона, представляются кредитным союзом или офисом банка», - добавляют в полиции.

Аренда жилья, трудоустройство за границей

Суть такого вида состоит в том, что мошенник арендует помещение под офис, обустраивает его оргтехникой. После этого в средствах массовой информации дает объявление о наборе работников разных специальностей с указанием высокой заработной платы. От желающих получить работу принимает аванс для оформления документов, приобретения билетов и прочее. Собрав большую сумму денег, аферист исчезает.

Так же и в случае со сдачей в аренду жилья. Аферист размещает объявления в интернете, представляется клиенту риэлтором, показывает квартиру только на фото, берет предоплату или взнос за первый и последний месяц и исчезает.

Снятие порчи

До сих пор находит жертв старый, как мир, вид мошенничества, связанный со «снятием порчи». Это направление известно в практике уже достаточно давно, и рассчитано оно на уязвимую категорию населения: пожилых, больных людей или детей. Как правило, лица неславянского происхождения психологически давят на граждан, уверяя, что их родные, или же они сами, неизлечимо больны и помочь избавиться от болезни традиционная медицина не в силе. Испуганные пострадавшие готовы сделать все для собственного «исцеления», поэтому и идут на любые условия злоумышленников, оставаясь в дальнейшем без своих ценностей, денег и с полным разочарованием в людях.

Вы выиграли автомобиль

На мобильный телефон поступает сообщение о том, что вы выиграли автомобиль. За более подробной информацией следует обратиться за указанным в информации номером или за ссылкой. Когда «счастливый обладатель» звонит, собеседник, рекомендуемый представителем проводящей розыгрыш компании, рассказывает о некоторых условиях, выполнив которые можно получить приз – комиссионные за услуги транспортировки и страхования или уплата услуг перевода или налогов. Чтобы получить подарок, доверчивые граждане оплачивают предложенные суммы, и ждут своего выигрыша, даже если и не участвовали ни в одном розыгрыше.

«В очередной раз полиция обращается к жителям региона – будьте бдительны и осторожны во время общения с незнакомцами. Не сообщайте им свои личные данные – банковские учреждения и государственные службы обладают достаточной информацией о вас и не будут ее выспрашивать. Покупая товары в интернете, пользуйтесь проверенными сайтами, изучайте отзывы, анализируйте комментарии. Не спешите расставаться со своими деньгами, проверяйте всю информацию. Большая просьба к молодому поколению – возьмите на себя часть забот по обеспечению безопасности пожилых родителей, родственников. Почаще им звоните, посещайте, будьте в курсе всех их дел. Объясните, насколько опасно пускать в дом посторонних. Научите их требовать у пришедших к вам представителей власти документы, номера рабочих телефонов, по которым желательно сразу перезвонить и узнать цель визита. Такое скрупулезное отношение к посетителям, скорее всего, отпугивает мошенников. Если вдруг вы попали в непонятную вам ситуацию, например, в одну из описанных, немедленно прекратите разговор с человеком, который пытается ввести вас в заблуждение. Не обращая внимания на ее угрожающие высказывания, по возможности, сразу же сообщите в полицию. Ведь раскрытие подобных преступлений во многом зависит от своевременного обращения», – обращаются в полиции к гражданам.

Напомним, ранее в Киеве полиция задержала троих подозреваемых в мошенничестве, которые выманивали деньги у граждан, собиравшихся познакомиться с девушкой.