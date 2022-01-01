Суд приговорил жителя Новой Одессы к 12 годам тюрьмы за изнасилование 13-летней дочери своей знакомой

Жителя Новой Одессы Николаевской области суд приговорил к 12 годам лишения свободы за изнасилование 13-летней девушки.

Об этом сообщает Николаевская окружная прокуратура.

В суде прокурором доказано, что в июле 2020 года знакомый матери девушки пришел в их дом. Выяснив, что женщина находится на работе, мужчина вошел в комнату, где изнасиловал девушку. Освободиться от злоумышленника девочке удалось благодаря приходу соседа, который наведался к ней. Пока молодой человек звал на помощь других соседей и вызвал полицейских, насильник скрылся с места происшествия.

Несмотря на то, что обвиняемый своей вины не признавал, прокурор полностью доказал его виновность в совершении указанного преступления.

Сведения о насильнике ребенка будут внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Напомним, что 16 июля суд арестовал жителя Новой Одессы, подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки, без права на залог.