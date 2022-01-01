В Бердянске в новогоднюю ночь избили школьницу – происходящее подростки снимали на видео

В среду, 5 января, в отделение полиции Бердянска обратилась школьница с родителями, которая заявила о том, что ее избили в новогоднюю ночь. Свои слова она подтвердила соответствующей видеозаписью, которую сделали другие подростки, находящиеся на праздновании.

Об этом сообщается на странице Бердянского районного отдела полиции ГУНП в Запорожской области в Facebook.

15-летняя школьница в присутствии законных представителей сообщила правоохранителям о том, что 1 января находясь в компании знакомых подростков, одна из присутствующих девушек нанесла ей телесные повреждения. К своим объяснениям потерпевшая предоставила видеозапись, на которой зафиксированы противоправные действия.

Правоохранители квалифицировали произошедшее по ст. 125 (Преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований.

«Потерпевшая девушка будет направлена ​​на прохождение судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются лицо нарушителя, которое наносило удары и свидетели происшествия», - говорится в сообщении.

Напомним, что в Запорожье школьницы под видеозапись избивали своих знакомых и требовали деньги.