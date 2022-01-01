Киевские таможенники не выпустили в США перископ для БТР

Киевские таможенники предотвратили незаконную пересылку в международной почтовой отправке, которая направлялась из Мариуполя в американский штат Вашингтон. Оказалось, что товар военного назначения - перископический прицел «ПП-61АМ» для БТР.

Об этом сообщили в пресс-службе киевской таможни в соцсети Facebook.

«Согласно документам, за границу направлялась трубчатая подзорная труба перископа. Однако во время таможенного контроля отправления таможенники предположили, что перископ может иметь военное назначение, и доставили его на экспертизу. Как установили эксперты, обнаруженный предмет – это перископический прицел «ПП-61АМ» к спаренным пулеметам КПВТ (14,5-мм крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый) и ПКТ (7,62-мм пулемет Калашникова танковый), которые устанавливаются на бронетранспортеры

Как отметили в киевской таможне, так как у прибора есть оптический прицел к огнестрельному оружия, то это товар военного назначения.

«Для международной передачи таких товаров следует быть субъектом осуществления международных передач товаров и иметь соответствующее разрешение или заключение Госэкспортконтроля. Такого разрешения таможенникам предоставлено не было.

В результате, киевские таможенники составили протокол по статьям 472, 473 («Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения» и «Пересылка через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях товаров, запрещенных к такой пересылке») Таможенного кодекса Украины и изъяли перископ.

Напомним, что ранее сообщалось, что украинец пытался провести через границу старинную шпагу.