В Николаевской области 25-летний мужчина похитил Peugeot односельчанина, потому что «хотел просто покататься на хорошем автомобиле»

В среду, 5 января, в Вознесенске полицейские задержали 25-летнего мужчину, который в селе Бугское похитил Peugeot Partner односельчанина.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Сообщение о том, что в селе Бугское угнан автомобиль Peugeot Partner, поступило в Вознесенское районное управление полиции днем 5 января. Транспортное средство водитель припарковал у ворот своего дома, но оставил его открытым и с ключами в замке зажигания.

«Полицейские, получив ориентировку на авто и приблизительное направление его движения, в течение часа установили местонахождение похищенного транспортного средства. Злоумышленник пытался скрыться от полиции, впрочем в пределах райцентра был задержан оперативниками уголовного розыска и сотрудниками сектора реагирования патрульной полиции», – сообщили в полиции.

Как выяснили полицейские, похитителем оказался 25-летний односельчанин владельца Peugeot. Правоохранителям молодой человек объяснил, что хотел просто прокатиться на хорошем автомобиле.

Следователи задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины. Угнанный Peugeot Partner правоохранители изъяли, после проведения соответствующих следственных действий автомобиль будет возвращен законному владельцу.

«По согласованию с Вознесенской окружной прокуратурой жителю Вознесенщины следователи сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 289 УК Украины («Незаконное завладение транспортным средством»). Санкция статьи предусматривает до пяти лет тюрьмы», – добавили в полиции.

Напомним, в мае в Рыбаковке пьяный стажер на базе отдыха угнал со стоянки микроавтобус ради развлечения – его задержала полиция.