Благодаря случайному снимку в Google Maps задержали босса сицилийской мафии, который 20 лет назад сбежал из тюрьмы и числился в розыске

Одного из боссов сицилийской мафии «Стидда» Джоаккино Гаммино, который последние 20 лет находился в розыске, задержали после того, как он случайно попал на снимок Google Maps.

Об этом сообщает итальянское издание La Republica.

Указывается, что Гаммино бежал из тюрьмы в Риме в 2002 году. В 2003 году итальянский суд заочно осудил его на пожизненное заключение за убийство и последние 20 лет мафиози находился в розыске и успешно скрывался, пока не был зафиксирован сервисом Google Maps на испанском острове Галапагар.

На острове Гаммино жил под чужим именем. Итальянские правоохранители отмечают, что его удалось выследить именно благодаря тому, что на снимке Google был замечен человек, визуально похожий на босса мафии.

Преступника идентифицировали, когда нашли в социальной сети страницу ресторана, на которой были его фотографии в одежде шеф-повара. Гаммино опознали по шраму на подбородке. Его арестовали 17 декабря 2021 года. В данный момент решается вопрос экстрадиции в Италию.

Напомним, что четыре года назад в Италии умер «босс боссов» сицилийской мафии, приговоренный к 26 пожизненным заключениям.