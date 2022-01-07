В Минюсте рассказали, что благодаря платным камерам в 29 СИЗО заработали почти 8 миллионов гривен

После того, как в Украине появились платные камеры в следственных изоляторах, государство заработало около восьми миллионов гривен, за счет чего производятся ремонты в бесплатных камерах СИЗО.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

«7823278 грн заработали следственные изоляторы Украины благодаря реализации платных камер. Более 4,5 млн. грн. из них заработал Киевский следственный изолятор. За счет этих поступлений продолжаются ремонты в бесплатных камерах следственных изоляторов. В целом камеры с улучшенными условиями пребывания открыты уже в 29 СИЗО по всей Украине», - говорится в сообщении.

Напомним, что один из корпусов Лукьяновского СИЗО в будущем хотят перепрофилировать под гостиницу .