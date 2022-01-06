Печерский суд арестовал имущество подозреваемого в госизмене Порошенко

В четверг, 6 января, Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Судья, объявлявшая постановление во время заседания, перечислила все имущество и активы пятого президента, на которые налагается арест. Среди них, в частности, квартиры в Виннице и Киеве, усадьба в Козине, принадлежащие Порошенко земельные участки, акции Порошенко в ряде частных компаний.

«Постановление подлежит немедленному исполнению следователем прокурором. Постановление следственного судьи может быть обжаловано… в суде апелляционной инстанции», - заявила судья.

Она добавила, что обнародование полного текста указанного определения назначено на 12.00 14 января 2022 года.

При этом, адвокат Порошенко Игорь Головань в суде заявил, что в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом, подобные ходатайства рассматриваются при обязательном участии народного депутата при условии его заблаговременного уведомления. Тем более он отметил, что все знают о том, что Порошенко сейчас нет в стране и вернется он в Украину только 17 января.

По его словам, ходатайство об аресте имущества подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а прокурор по фамилии Белкин.

— Обратились они (прокуроры, – ред.) в Печерский суд ... и судья, несмотря на нормы закона, движется в ускоренном режиме. Мы это понимаем, но мир все видит, – сказал Головань.

Адвокат 5-го президента Игорь Головань заявил, что полный текст решения суда опубликуют 14 января. Головань считает, что судья была предвзятой и спешила быстрее провести заседание.

— Все подделывается для того, чтобы все проводилось через этот суд, к тем судьям, которые настолько лояльны, и настолько выполняют работу даже вместо прокуроров, - заявил Головань.

Также он добавил, что защита Порошенко будет подавать апелляцию и обращаться в Европейский суд по правам человека.

Как известно, 20 декабря Порошенко объявил подозрение в совершении преступлений по части 2 статьи 28 части 1 статьи 111 (государственная измена) и части 2 статьи 28 части 1 статьи 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины. Нардеп накануне уехал из страны. Сам Порошенко прокомментировал свое подозрение и отметил, что он сейчас работает в Польше. Он также заявил, что намерен вернуться в Украину в первой половине января.

Накануне вручения подозрения Петр Порошенко скрылся от следователей ГБР , которые возле здания Верховной Рады хотели вручить ему повестку на допрос, после чего он покинул Украину – в «ЕС» заявили, что Порошенко отбыл в «дипломатическое турне».

В ДБР сообщали, что их следователи во взаимодействии со следователями СБУ и под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора расследуют уголовное производство по преступной схеме снабжения угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР» группой граждан Украины.

Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 («Финансирование терроризма»), ч. 1 ст. 111 («Государственная измена») и ч. 1 ст. 258-3 ("Создание террористической организации") УК Украины. В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщено о подозрении одного из действующих народных депутатов ( речь идет о Викторе Медведчуке , - НН) и бывшем министре энергетики (речь идет о находящемся в розыске Владимире Демчишине ).

Также ранее в СМИ публиковали десятки часов записи по «прослушке» Медведчука. В одной из частей журналисты рассказали о процессе закупки Украиной угля на неподконтрольных территориях и в России, роли Виктора Медведчука, Петра Порошенко и руководстве СБУ в этих закупках.

Перевозкой денег наличными в линию разграничения занимались сотрудники СБУ. При этом даже после того, как деньги были доставлены, боевики задерживали поставки угля и Медведчук просил вице-премьера Казака повлиять на боевиков, чтобы они выполнили договоренности.

О том, что Украина согласилась покупать уголь у террористов ДНР-ЛНР, стало известно еще в 2015 году. Бывший народный депутат от «Самопомощи» Семен Семенченко проводил несколько акций «блокады» поставок угля из Донбасса. Иногда это проводило до столкновений с полицией .

Позже в Офисе Генпрокурора подтвердили согласование ходатайства об аресте Порошенко с миллиардным залогом.