Установлено, что 25 мая 2021 года оперуполномоченный одного из отделов ГУНП в Донецкой области, находясь в составе следственно-оперативной группы, выехал на вызов по факту смерти 59-летнего гражданина в городе Славянск. Во время осмотра домовладения правоохранитель украл банковскую карточку умершего, с которой похитил 12 тысяч гривен.