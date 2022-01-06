В Славянске 25-летний сотрудник полиции подозревается в краже банковской карты, которую он незаконно забрал на месте происшествия. В четверг, 6 января, ему сообщили о подозрении.

Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

Установлено, что 25 мая 2021 года оперуполномоченный одного из отделов ГУНП в Донецкой области, находясь в составе следственно-оперативной группы, выехал на вызов по факту смерти 59-летнего гражданина в городе Славянск. Во время осмотра домовладения правоохранитель украл банковскую карточку умершего, с которой похитил 12 тысяч гривен.

После содеянного подозреваемый уволился из органов полиции. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляется Первым следственным отделом Территориального управления ГБР, расположенного в Краматорске, дело расследуется по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (Кража).

Напомним, что в Днепре полицейские случайно нашли женщину, которую признали умершей в 2010 году – ее потеряли родственники в Крыму и 10 лет не могли отыскать.