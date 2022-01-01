Каждый день производил до 300 литров спирта: Житель Новой Одессы обустроил подпольный мини-цех цех по производству «элитного» алкоголя

В Новой Одессе Николаевской области ликвидировали подпольный мини-спиртзавод по изготовлению контрафактной алкогольной продукции элитных торговых марок.

Об этом сообщает полиция Николаевской области и Николаевская областная прокуратура.

Установлено, что 55-летний житель Новой Одессы в складском помещении, расположенном на окраине города, организовал незаконное изготовление спирта, из которого в дальнейшем производились алкогольные напитки под видом водки, бренди, виски, коньяка элитных торговых марок («Finlandia», «Bacardi», «Napoleon») с использованием оборудования, обеспечивающего непрерывное производство таких товаров.

Ежесуточно производилось от 200 до 300 литров спирта.

5 января правоохранители провели ряд санкционированных обысков по месту жительства фигуранта и в помещениях, где производилась контрафактная продукция.

«В результате обысков правоохранители задокументировали деятельность подпольного предприятия по производству спирта. Кроме того, обнаружили и изъяли пластиковые емкости с 3,5 тысячами литрами спиртовой смеси, спирта и готовой фальсифицированной продукции, производственное оборудование, стоимость которого предварительно составляет около 1,5 миллиона гривен. Кроме того, полицейские изъяли сахар, применявшийся в качестве сырья, красители и 2000 штук упаковочного материала для элитных спиртных напитков», - сообщают в полиции.

По факту противоправной деятельности идет расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров». Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения штрафа от пяти тысяч до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

В прокуратуре добавили, что изъятая продукция направлена на экспертизу, которая установит ее вред для потребителей.

Расследование продолжается, устанавливается круг причастных к такой незаконной деятельности.

Напомним, что в Николаеве суд дал два года условно предпринимательнице, которая продавала суррогатный алкоголь. Отметим, что из-за него умерли пять человек.