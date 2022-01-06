На границе с РФ задержали Daewoo с 7,5 миллионов рублей – также в автомобиле обнаружили номера и техпаспорт, выданные в «ДНР»

В четверг, 6 января, пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу крупной суммы валюты.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Свертки с российскими рублями были обнаружены во время углубленной проверки в пункте пропуска «Гоптовка» автомобиля Daewoo Lanos. Валюта была спрятана под обшивкой двух передних дверей.

По словам водителя, гражданина Украины, всего он перевозил около 7,5 миллионов российских рублей (около 2,7 миллиона гривен в эквиваленте).

«Также обзорная группа обнаружила в транспортном средстве номера и свидетельство о регистрации транспортного средства, выданное на временно оккупированной территории Донецкой области представителями оккупационных властей», - сообщили в Госпогранслужбе.

В настоящее время проверка транспортного средства в пункте пропуска продолжается, выясняются обстоятельства правонарушения.

Напомним, как в 2018 году на пропускном пункте украинские пограничники задержали мужчину, перевозившего партию алкотестеров для боевиков «ДНР».