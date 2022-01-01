«Николаевоблэнерго» за ₴105,2 миллионов продало 100% акций своей электроснабжающей компании «Энергоатому»

На внеочередном собрании акционеров «Николаевоблэнерго» было принято решение о продаже госпредприятию «НАЭК «Энергоатом» 100-процентной доли электроснабжающей компании облэнерго. Речь идет о покупке «Энергоатомом» 100% уставного капитала «Николаевской электроснабжающей компании».

Информация об изменениях опубликована на портале SMIDA.

«Внеочередным общим собранием Акционерного общества «Николаевоблэнерго», которое было дистанционно проведено 29 декабря 2021 года по вопросу 5 повестки дня: «Принятие решения об одобрении значительной сделки» принято следующее решение: «Принять решение о предоставлении согласия и одобрить совершение заключения Обществом 06 декабря 2021 года с Государственным предприятием «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» договора купли-продажи доли в размере 100% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Николаевская электроснабжающая компания»

В соответствии с решением Наблюдательного совета, оформленного протоколом компании, в конце марта прошлого года была утверждена рыночная стоимость доли Общества размером 100% в уставном капитале ООО «Николаевская электроснабжающая компания». В частности, ООО «КГ «Аналитик-Капитал» оценила «Николаевскую электроснабжающую компанию» на сумму 105 миллионов 166 тысяч 500 гривен без НДС, с учетом рецензии на отчет об оценке имущества.

Как отмечается, общее количество голосующих акций: 158 002 321 штук, количество голосующих акций, зарегистрированных для участия в общем собрании: 154 790 790 штук, количество голосующих акций, проголосовавших «ЗА» - 111 048 006 штук, количество голосующих проголосовали «ПРОТИВ» - 43 742 784 штук, количество голосующих акций, проголосовавших «Воздержался» - 0 штук.

Как указано на сайте ООО «Николаевская электроснабжающая компания», которая была продана «Энергоатому», на конец 2020-го года фирма поставляла энергию более чем 500 тысячам потребителей.

При этом чистая прибыль компании по итогам 2020-го года составила 5,7 миллионов гривен.

Напомним, что в 2018 году у «Николаевоблэнерго» забрали функцию продажи электроэнергии населению и предприятиям. Этим занимается его дочерняя фирма «Николаевская электроснабжающая компания», которая является монополистом в Николаевской области. По сведениям самой компании, она заключила более 17 тысяч договоров с промышленными потребителями и поставляет электрическую энергию на территорию 15 областей Украины.

Ранее сообщалось, что «Николаевоблэнерго» пыталось продать компанию, снабжающую электричеством всю область, по заниженной на 30 миллионов цене. Тогда Государственного бюро расследований возбудило уголовное производство и торги были отменены.