Иран отказался от дальнейших переговоров о возмещении ущерба за сбитие самолета МАУ

Иран прекратил переговоры с международной группой, которая была создана после катастрофы Boeing 737-800 авиакомпании МАУ рейса Тегеран - Киев.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

«Совсем недавно международная группа PS752 обратилась к Ирану с предложением взять на себя обязательство по вступлению в переговоры до 5 января 2022 года. Но, к большому сожалению, 27 декабря мы получили однозначный ответ от Ирана, в котором отмечалось, что Иран не видит необходимости вести переговоры с международной группой», - говорится в заявлении.

В группе отметили, что Иран категорически выступает против любых дальнейших переговоров, связанных с коллективным требованием о возмещении ущерба за катастрофу.

«Международная группа определила, что все дальнейшие попытки убедить Иран и вступить в переговоры бесполезны», - утверждается в заявлении.

Так как эта страна не собирается возмещать ущерб за свои действия, теперь вопрос будут решать в соответствии с нормами международного права.

«Мы, министры, представляющие Канаду, Швецию, Украину и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, чтим память 176 невинных пассажиров и членов экипажа, погибших в тот трагический день. Мы никогда не забудем эти утраченные жизни и всегда будем солидарны с семьями погибших. В контексте этой ужасной трагедии они заслуживают прозрачности, справедливости, а также ответственности всех виновных», - сказано в заявлении международной группы.

Напомним, украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран – Киев, был сбит иранскими военными в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди погибших 11 граждан Украины.

Военный прокурор Тегерана Голамаббас Торки в апреле объявил о выдвижении обвинений 10 должностным лицам, причастным к сбитию самолета. В МИД ранее предполагали, что Украина обратится в Суд ООН, если переговоры с Ираном не будут успешными. Ранее в Иране признали, что с самого начала знали, кто виновен в крушении самолета МАУ, но скрывали это.

Иранский военный суд 21 ноября 2021 года начал слушание по делу о сбитии военными украинского пассажирского самолета МАУ.

Летом 2021 года Иран заявил о готовности к выплате компенсаций украинским семьям погибших в авиакатастрофе рейса PS752, сбитого иранской армией. За каждого погибшего обещали выплатить 150 тысяч долларов компенсации.

В начале этого года канадский суд в Онтарио обязал Иран выплатить семьям шести человек, погибших в крушении самолета компенсацию на общую сумму 84 миллиона долларов США (107 миллионов ​​канадских долларов).