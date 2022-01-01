Угнанный автомобиль и поддельная медицинская справка: В николаевском сервисном центре МВД рассказали о выявленных нарушениях

В региональном сервисном центре МВД в Николаевской области рассказали о двух выявленных за последенее время нарушениях.

Об этом идет речь в сообщении ведомства.

В первом случае, с помощью Электронного кабинета водителя 34-летний клиент заказал обмен водительского удостоверения. Направил в сервисный центр МВД все необходимые документы и ждал приглашения, чтобы забрать напечатанный документ.

«При обработке запроса администраторы обнаружили, что медицинская справка имеет признаки подделки. К тому же, еще и значительно отличается от установленного образца», - говорится в сообщении.

Второй случай произошел с владельцем автомобиля Daewoo Lanos.

«Посетив для перерегистрации сервисный центр МВД, специалисты во время проверки установили, что автомобиль находится как угнанный в международном розыске», - сообщили в сервисном центре.

В ведомстве добавили, что за прошлый год выявлено 11 фактов использования клиентами медицинских справок с признаками подделки. Также обнаружено пять угнанных за границей автомобилей. В каждом случае клиентам было отказано в предоставлении услуг и переданы материалы правоохранителям для дальнейшего рассмотрения.

«Напоминаем, что предоставление услуг осуществляется исключительно по предварительной личной записи, которая возможна онлайн, через функционал, размещенный на сайте. Получить консультацию по услугам сервисных центров МВД можно по номеру (063) 637-37-62 или спросить на официальной странице Facebook регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Николаевской области», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Николаеве в сервисный центр МВД обратилась 29-летняя клиентка с целью осуществить обмен своего первого водительского удостоверения. Однако оказалось, что она никогда этот документ не получала.