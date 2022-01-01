В Одесской области после предновогоднего празднования, устроенного командованием части, умер военнослужащий

Одесская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере начала уголовное производство по факту небрежного отношения к службе военными должностными лицами воинской части ВСУ в Одесской области, в которой после предновогоднего празднования умер военнослужащий.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры.

По предварительным данным, 30 декабря 2021 года командование организовало предновогоднее празднование на территории воинской части.

«После этого трое военнослужащих-контрактников прибыли в общежитие в состоянии сильного алкогольного опьянения. Через некоторое время один из военнослужащих был обнаружен без сознания, его смерть констатировала бригада скорой медицинской помощи. Другие двое солдат госпитализированы в Военно-медицинский клинический центр Южного региона Украины в тяжелом состоянии», – сообщили в прокуратуре.

По этому факту 30 декабря 2021 года следователь Одесского РУП №2 Главного управления Нацполиции в Одесской области зарегистрировал уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство). Следователи и прокуроры выясняют обстоятельства трагедии, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, допрашивают свидетелей.

Досудебное расследование по уголовному производству по факту небрежного отношения к военной службе (ч. 3 ст. 425 УК Украины) осуществляют следователи второго следственного отдела территориального управления ГБР, расположенного в городе Николаеве.

Напомним, в Николаеве полицейские оперативно задержали пьяного военнослужащего, который отобрал у таксиста телефон.