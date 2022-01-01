В 2021 году во всем мире было убито 55 журналистов и работников СМИ, – ЮНЕСКО

Журналистика – по-прежнему одна из самых опасных профессий. По данным ЮНЕСКО, в 2021 году во всем мире было убито 55 журналистов и работников СМИ.

Об этом сообщается на сайте Организации объединенных наций.

Показатель прошлого года – это самое низкое число погибших представителей прессы за год в последние десять лет. Однако журналисты по-прежнему сталкиваться с огромными рисками, а многие преступления в отношении них остаются нераскрытыми.

«В 2021 году слишком много журналистов вновь заплатили непомерную цену за то, чтобы рассказать правду», – заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

Она подчеркнула, что сегодня, в период пандемии и экономических потрясений, мир нуждается в независимой и правдивой информации больше, чем когда-либо. Глава ЮНЕСКО призвала сделать все для того, чтобы журналисты могли снабжать всех этой информацией, работая в атмосфере, свободной от страха.

В 2021 году в ЮНЕСКО поступили данные о пятидесяти пяти убийствах журналистов. Две трети из них произошли в странах, где нет вооруженных конфликтов. Всего несколько лет назад, в 2013 году, две трети убийств журналистов приходились на страны, находившиеся в состоянии конфликта. Многие из сегодняшних преступлений в отношении представителей прессы связаны с публикациями или подготовкой материалов с разоблачениями тех или иных правонарушений.

Больше всего журналистов в 2021 году было убито в двух регионах - Азиатско-Тихоокеанском регионе, где погибли 23 журналиста, и в Латинской Америке и Карибском бассейне – 14 журналистов.

Число случаев убийств журналистов в 2021 году было самым низким за более чем десятилетие. Однако представители прессы по-прежнему погибали, а преступления в отношении них оставались безнаказанными.

Согласно данным ЮНЕСКО, с 2006 года все еще остаются нераскрытыми 87 процентов всех убийств журналистов.

Журналисты во всем мире по-прежнему попадают в тюрьму за свою деятельность, подвергаются физическим нападениям, запугиваниям и преследованиям, в том числе при освещении акций протеста.

Женщины-журналисты особенно часто сталкиваются с шокирующими преследованиями в интернете. В опубликованном в апреле докладе ЮНЕСКО приводятся данные о том, что почти три четверти опрошенных женщин-журналистов подвергались онлайн-травле в связи с их работой.

Напомним, что ЮНЕСКО поручена координация реализации Плана действий ООН по обеспечению безопасности журналистов. В 2022 году исполняется десять лет со времени принятия этого плана.