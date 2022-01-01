В течение 2021-го года валютные резервы Украины выросли на 6%

По состоянию на 1 января международные резервы Украины составили 30,9409 млрд. долларов США. В течение 2021 года они выросли на 1,8 миллиарда долларов или на 6%.

Об этом сообщает пресс- служба НБУ.

Как отмечают в Нацбанке, международные резервы увеличились благодаря получению Украиной внешнего финансирования и покупке валюты Национальным банком на валютном рынке.

В августе 2021 года Украина получила 1 миллиард 928 миллионов специальных прав заимствований (СДР) в рамках общего распределения от МВФ, а в ноябре – второй транш от МВФ по программе stand-by объемом 500 миллионов СДР.

Также в 2021 году удалось получить другое связанное официальное финансирование, в том числе от Еврокомиссии в размере около 600 миллионов евро.

«В целом из внешних и внутренних источников в 2021 году Украина получила 11,2 миллиарда долларов США, что почти компенсировало платежи по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте (11,5 миллиарда долларов США)» , — добавили в НБУ.

В течение большей части года предложение валюты на рынке преобладало над спросом, прежде всего, благодаря благоприятной мировой конъюнктуре для основных товаров украинского экспорта. Национальный банк выкупал сформированный избыток валюты для пополнения международных резервов, не препятствуя рыночному тренду.

«По итогам года чистая покупка валюты Национальным банком превысила 2,4 миллиарда долларов США», - отметили в Нацбанке.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что НБУ установил официальный курс гривны по отношению к доллару.