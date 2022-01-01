В Харькове студентка-иностранка оставила пакет с телом ребенка у подъезда – полиция выясняет обстоятельства смерти младенца

В Харькове у подъезда одного из многоэтажных домов обнаружили пакет с телом ребенка. Полиция расследует обстоятельства смерти младенца.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Харьковской области.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Харьковского районного управления полиции №3 6 января около 21:30. Тело младенца обнаружили в пакете у подъезда дома по улице Есенина.

Полицейские безотлагательно провели ряд мероприятий с целью розыска родителей умершего ребенка. Также, для установления возможных свидетелей, правоохранители совершили поквартирный обход жилых домов, опросили местных жителей, установили наличие камер видеонаблюдения.

Предварительно установлено, что мать младенца – 22-летняя студентка одного из учебных заведений Харькова, гражданка другой страны, проживающая в многоквартирном доме, возле которого обнаружено тело ребенка. Сейчас женщина госпитализирована в больницу.

Для установления причины смерти ребенка тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 117 (Преднамеренное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.