В Донецкой области сообщили о подозрении военнослужащему, который сокрыл убийство сослуживца под видом суицида

В Донецкой области разоблачили военнослужащего, который застрелил сослуживца и пытался выдать это как суицид.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре по военной и оборонной сфере Объединенных сил Украины.

В Донецкую спецпрокуратуру в военной и оборонной сфере объединенных сил поступило сообщение о совершении якобы суицида 46-летним военнослужащим при исполнении служебных обязанностей на позиции опорного наблюдательного пункта одной из воинских частей, дислоцировавшейся в Бахмутском районе Донецкой области.

Следственно-розыскными мерами установлено, что имело место сокрытие убийства. По версии следствия, смертельные огнестрельные ранения потерпевшему нанес из стрелкового автоматического оружия его сослуживец.

Учитывая доказательства, 5 января военнослужащему уведомлено о подозрении в совершении инкриминированных преступлений и по ходатайству прокурора судом избрана подозреваемому мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Напомним, как в Одесской области после предновогоднего празднования, устроенного командованием части, умер военнослужащий.