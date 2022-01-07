В Украину экстрадировали экс-депутата горсовета, который за рулем Audi насмерть сбил двух пешеходов и несколько лет скрывался в Польше

Из Польши в Украину экстрадировали экс-депутата Коломыйского городского совета, который в 2016 году сбил двух пешеходов, и в течение нескольких лет скрывался за границей.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

В ноябре 2016 года в Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два пешехода. В ходе досудебного расследования следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины установили, что наезд на пешеходов совершил водитель автомобиля Audi – бывший депутат одного из местных советов Ивано-Франковской области.

После проведения соответствующих экспертных исследований следователи ГСУ Нацполиции сообщили фигуранту о подозрении в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли несколько человек.

Чтобы избежать ответственности за совершение тяжкого преступления, подозреваемый сразу же покинул территорию Украины. Правоохранители срочно объявили его в международный розыск.

После нескольких лет укрывательства за границей фигуранта задержали правоохранительные органы на территории Республики Польша.

4 января правонарушителя экстрадировали в Украину в рамках международного сотрудничества.

5 января следственный судья Печерского районного суда Киева экс-чиновнику избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Действия подозреваемого квалифицированы по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до десяти лет лишения свободы.