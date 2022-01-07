На Харьковщине пограничники задержали девять кубинцев, которые незаконно проникли в Украину из РФ

Пограничники Харьковского отряда остановили девять граждан Кубы, пытавшихся незаконно попасть в Украину.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Пограничный наряд обнаружил на контрольно-следовой полосе признаки незаконного пересечения границы. Неизвестные незаконно проникли из России.

«Определив направление движения незваных гостей, пограничники приступили к поиску. К поисковым мероприятиям присоединились и другие пограничные наряды и резервы. В районе населенного пункта Волчанск задержали 9 граждан Кубы, незаконно пересекших границу. По словам иностранцев, они направлялись в Испанию», - говорится в сообщении.