На Харьковщине пограничники задержали девять кубинцев, которые незаконно проникли в Украину из РФ

Пограничники Харьковского отряда остановили девять граждан Кубы, пытавшихся незаконно попасть в Украину.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Пограничный наряд обнаружил на контрольно-следовой полосе признаки незаконного пересечения границы. Неизвестные незаконно проникли из России.
«Определив направление движения незваных гостей, пограничники приступили к поиску. К поисковым мероприятиям присоединились и другие пограничные наряды и резервы. В районе населенного пункта Волчанск задержали 9 граждан Кубы, незаконно пересекших границу. По словам иностранцев, они направлялись в Испанию», - говорится в сообщении.
За незаконное пересечение границы кубинцам грозит административная ответственность.
Напомним, ранее на границе с Румынией задержали троих марокканцев.