В Днепропетровской области задержали подозреваемого в жестоком убийстве женщины

В Днепропетровской области возле вокзала в Апостолово нашли обнаженный труп женщины.

Об этом сообщает «Информатор».

На теле насчитали 12 ножевых ранений в районе груди, шеи и лица. Предполагают, что женщину также изнасиловали.

Предварительно известно, что компания товарищей распивала алкоголь. Во время «мероприятия» возник конфликт. Как именно он перерос в убийство, пока неясно, пишет издание «Свои».

Факт преступления подтвердили в полиции. По горячим следам задержали 29-летнего подозреваемого. С ним сейчас работают сотрудники полиции. Личность убитой установили, жертвой преступления стала 29-летняя жительница Апостолово.

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Напомним, ранее в Вознесенске полицейские задержали мужчину за смертельную поножовщину с собутыльником.