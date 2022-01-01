В Мексике продолжаются войны между наркогруппировками, на центральной площади оставили фургон с 10 трупами

В Мексике на площади возле канцелярии губернатора штата Сакатекас нашли фургон с 10 трупами.

Об этом сообщает «ВВС».

Предполагают, что к преступлению могут быть причастны враждующие наркогруппировки. По подозрению в убийстве задержали двоих человек.

«Чиновники с подозрением отнеслись к автомобилю, внедорожнику Mazda, и обнаружили в нем тела. Автомобиль был оставлен посреди площади. В штате Сакатекас наблюдается всплеск насилия, связанный с войной за территорию между конкурирующими наркогруппировками, действующими в этом районе, включая инциденты, когда тела оставляли или выставляли в общественных местах», - отмечает издание.

Губернатор штата Давид Монреаль сообщил, что подозреваемые «пришли оставить тела здесь, перед дворцом».

- Постепенно мы восстановим наш мир. То, что мы получили, было проклятым наследством, - цитирует Монреаля агентство AFP.

Напомним, ранее сообщалось, что мексиканские наркокартели вербуют детей через онлайн-игры.