На Харьковщине оперативник полиции пытал задержанного, а судмедэксперт помогал скрыть преступление

В Харьковской области объявили о подозрении оперативнику Нацполиции и судмедэксперту.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Оперативника подозревают в пытках, а судмедэксперта – в введении в заблуждение уполномоченного органа. Ранее в этом деле объявили о подозрении заместителю начальника отдела полиции.

Отмечается, что в ноябре 2019 года в одном из районов области убили мужчину. Полиция посчитала, что к преступлению может быть причастен местный житель. Замначальника райотдела и оперативник приехали к мужчине, надели на него наручники, доставили в отделение полиции, где долгое время поочередно избивали его заполненной водой пластиковой бутылкой.

Судебно-медицинский эксперт составил ложные выводы экспертизы, в которых умышленно не указал наличие у пострадавшего телесных повреждений, нанесенных полицейскими.

Напомним, ранее на Харьковщине СБУ обезвредила ОПГ из действующих и экс-полицейских, которые вымогали деньги и пытали наркозависимых.