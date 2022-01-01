Смертельное ДТП в Харькове с участием подростка на Infiniti: У погибшего обнаружили алкоголь в крови, но ПДД он не нарушал

В крови погибшего в ДТП с участием 16-летнего водителя Infiniti в Харькове обнаружили алкоголь, однако в его действиях не было нарушений ПДД, которые могли стать причиной аварии.

Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии «Укринформу».

– В крови погибшего обнаружено 3,65 промилле. Это административное правонарушение. Из-за смерти водитель не может быть привлечен к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. В его действиях не было нарушений ПДД, которые были бы в причинно-следственной связи с причиной ДТП, что подтверждается выводами автотехнической экспертизы.

Комментируя возможность использования факта опьянения погибшего защитой несовершеннолетнего водителя, Чубенко отметил, что следствие собрало достаточную доказательную базу.

– В ходе проведенных следственных действий мы полностью и всесторонне доказали вину подозреваемого, а также имеем достаточно доказательств, которые предоставим суду, - сказал пресс-секретарь облпрокуратуры.

Он добавил, что, согласно выводам экспертизы, причиной смерти погибшего стали именно множественные травмы жизненно важных органов.

Как известно, 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti на огромной скорости врезался в Chevrolet – от автомобилей осталась груда обломков. 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti - двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу. Позже в сети появилось видео из салона Infiniti, которым управлял 16-летний парень, где видно, как он разгоняется до 200 километров.

Напомним, что «водитель» Николай Харьковский в соцсетях не раз хвастался, что гонял на красный свет, разбил четыре автомобиля и «решал» проблемы с полицейскими за деньги. Также стало известно, что виновник резонансного ДТП в Харькове ранее стрелял из «пневмата» в голову женщине и ее сыну. Суд взял под стражу 16-летнего подозреваемого.

19 ноября стало известно, что экспертиза подтвердила, что за рулем в момент смертельного ДТП в Харькове находился 16-летний подросток Николай Харьковский. Позже он и сам признался во время допроса, что за рулем авто находился именно он.