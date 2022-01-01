На Киевщине мужчина из-за ревности поджег микроавтобус товарища жены, а когда суд его отпустил, то сжег легковушку другого ее знакомого

В Киевской области в течение недели в поселке Ракитное мужчина сжег два автомобиля знакомых своей жены из-за ревности.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Киевской области.

В канун Нового года, 30 декабря, в 5:00 в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Рокитное вблизи многоэтажки горит автомобиль Mercedes.

На место происшествия выехали работники группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

В тот же день работники криминальной полиции начали комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению правонарушителя и установили его личность. Им оказался 38-летний местный житель, который работал на стройке.

Следователи сообщили мужчине о подозрении за умышленное повреждение автомобиля путем поджога, после чего обратились в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Однако в суде ему избрали другую меру пресечения, после чего правонарушитель вернулся домой.

4 января в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля Daimler-Benz 209 в том же поселке во дворе одного из частных домов.

Полицейские установили, что к поджогу автомобиля причастен тот же фигурант. Как оказалось, ревнивец совершал поджоги автомобилей мужчин, с которыми дружила его жена.

Мужчина признал свою вину и рассказал, что с женой они не проживают в течение длительного времени, а подобные действия он совершал, чтобы привлечь ее внимание к себе. В первом случае он бросил тряпку в автомобиль, облив ее горючим, а во втором выбрал растворитель.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Под процессуальном руководством прокуратуры поджигателю сообщили о подозрении по части 2 статьи 194 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до десяти лет.

На этот раз в суде мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 190 тысяч гривен.

Напомним, как в Первомайске Николаевской области 2 февраля 2021 года 37-летний мужчина пришел в торговый центр «Эпицентр» с ножом и топором. В отделе лакокрасочных товаров он разлил воспламеняющиеся жидкости. Один из охранников центра пытался его задержать, на что в ответ мужчина ударил его топором, и поджег помещение, после чего бросился бежать. Другие охранники догнали и задержали злоумышленника во дворах, где еще один из сотрудников получил удар топором.

Позже стало известно, что задержанным за поджог «Эпицентра» является местный житель Николай Регушевский. В социальных сетях Регушевский в сентябре опубликовал несколько видео, в которых он себя называл «ангелом смерти», подтверждая это своим украинским паспортом и родимым пятном. Весной подозреваемого в поджоге «Эпицентра» в Первомайске отправили на психиатрическую экспертизу, которая выявила у него психическое заболевание.