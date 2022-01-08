Возле Одессы в разбитом автомобиле нашли тело жителя Первомайска – подозреваемого в убийстве задержали

Фото - иллюстрация Возле Одессы в пятницу, 7 января, в салоне разбитого автомобиля Volkswagen обнаружили тело жителя Николаевской области.

Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на источники в областной прокуратуре.

Тело 56-летнего жителя Первомайска Николаевской области обнаружили правоохранители ночью 7 января в разбитом Volkswagen Passat на территории Нерубайского, что под Одессой.

Труп находился на заднем сидении помятой машины, в которой были выбиты все стекла.

На теле погибшего, найденного в полуобнаженном виде, обнаружены многочисленные телесные повреждения — ссадины, царапины, ушибы. По данным судмедэксперта, смерть мужчины наступила в результате отека головного мозга после травмы, полученной тупым предметом.

Позднее выяснилось, что полиция задержала подозреваемого в убийстве. Им оказался 30-летний местный житель. В ходе оперативного обыска у него в доме обнаружили вещи убитого (очки, цепочку, браслет). Также на одежде подозреваемого нашли следы крови.

Уголовное производство открыто по части 2 статьи 121 УК Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего»).

Напомним, как утром 1 января в полицию сообщили, что 30-летняя женщина смертельно ранила 25-летнего знакомого. Местный житель приставал к женщине и даже достал нож, чтобы заставить ее ответить взаимностью. Нож она забрала и ударила им нетрезвого знакомого. Позже в полиции уточнили, что жительница Николаевщины напала с ножом на настойчивого знакомого в тот момент, когда его движения ограничил работник клуба, а ее жизни не было угрозы.