В Николаеве водитель минивэна специально заехал на заправку, чтобы его пассажир украл омыватель для стекла

В Николаеве 7 января минивэн заехал на заправку и его пассажир почти «на ходу» украл омыватель для стекла, стоявший возле колонок с бензином.

Об этом сообщается в Facebook-группе «Автобыдло Николаев».

На видео показано, что пассажир готовился к краже и заранее открыл двери, после чего забрал емкость с омывателем. Кража попала на камеру наблюдения. Автор поста сообщает, что номера автомобиля BE1505BM. Согласно открытым данным, под такими номерами зарегистрирован Mercedes-Benz Vito 2000 года выпуска.

Вероятно, пассажир и водитель пошли на кражу ради «острых ощущений». Омыватель является недорогим средством – за 80-90 гривен можно купить 5 литров дешевого омывателя, или литр «дорогого».

Напомним, ранее в Николаеве скутерист пытался украсть молодое дерево возле «могилянки», но у него ничего не вышло.