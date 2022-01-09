В Эфиопии беспилотник нанес удар по лагерю беженцев, погибли 56 человек

В эфиопском регионе Тыграй в результате авиаудара по лагерю для перемещенных лиц погибли 56 человек. Еще 30, в том числе и дети, получили ранения.

Об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на Reuters.

В регионе уже 14 месяцев идет противостояние с повстанческими силами, и раньше власти отрицали нападения на мирное население. При этом повстанцы обвиняют в нападении власть. Спикер народного фронта освобождения Тыграя, борющегося с центральным правительством, Гетачю Реда, заявил в твиттере об «очередном нападении беспилотника Абия Ахмеда (премьер-министр Эфиопии)».

Ранее в тот день правительство Эфиопии решило отпустить на свободу нескольких заключенных лидеров оппозиции и заявило, что начнет диалог с политическими оппонентами.

Война между армией Эфиопии и повстанцами Тыграя началась в ноябре 2020 года. Только за период с 18 октября 2021 года из-за авиадуаров в Тыграе погибли 146 человек, 213 были ранены.

Конфликт разгорелся из-за давнего противостояния правительства Абия Ахмеда и власти автономного региона в лице правящей там партии Народный фронт освобождения Тыграя. Военные преступления в течение противостояния совершали обе стороны конфликта.

Напомним, что российские наемники заняли военную базу в Мали, которую ранее покинули французы.