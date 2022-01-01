Ссора со знакомым из-за неисправности авто: В полиции рассказали подробности гибели жителя Первомайска, тело которого нашли в Volkswagen возле Одессы

Жителя Первомайска, тело которого нашли в автомобиле возле Одессы, смертельно избил знакомый во время ссоры.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Одесской области.

Как известно, возле Одессы в пятницу, 7 января, в салоне разбитого автомобиля Volkswagen было обнаружено тело жителя Николаевской области.

Событие произошло вечером 6 января в Нерубайском. Между мужчинами, которые находились в салоне автомобиля общего знакомого, возникла ссора из-за неисправности транспортного средства. Спор закончился тем, что уроженец Херсона несколько десятков раз ударил 56-летнего жителя Николаевщины, снял с него верхнюю одежду в поисках ценностей, забрал личные вещи и ушел.

Через несколько часов избитого мужчину на заднем сиденье обнаружил владелец автомобиля и сообщил «скорой» и полиции. Потерпевший погиб до приезда врачей, по заключению эксперта – от травм головы.

В течение суток полицейские установили личность подозреваемого в преступлении. У него изъяли чужое имущество и одежду со следами крови, которую направили на экспертизу. Согласно законодательству, за совершенное мужчине грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по части 2 статьи 121 («Нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшее смерть потерпевшего») Уголовного кодекса Украины, сейчас он находится под стражей.

Напомним, как утром 1 января в полицию сообщили, что 30-летняя женщина смертельно ранила 25-летнего знакомого. Местный житель приставал к женщине и даже достал нож, чтобы заставить ее ответить взаимностью. Нож она забрала и ударила им нетрезвого знакомого. Позже в полиции уточнили, что жительница Николаевщины напала с ножом на настойчивого знакомого в тот момент, когда его движения ограничил работник клуба, а ее жизни не было угрозы.