На Полтавщине похитили местного предпринимателя – за него планировали получить выкуп, а затем убить и сбросить в реку

В Полтавской области неизвестные похитили предпринимателя накануне Нового года с целью потребовать выкуп и затем убить.

Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска Нацполиции Украины.

В полицию Полтавщины поступило сообщение о том, что в канун новогодней ночи 55-летний местный предприниматель внезапно перестал выходить на связь. Оперативники провели ряд первоочередных мер и установили, что автомобиль без вести пропавшего пострадавшего находится в одном из городов Киевской области.

По установленной информации, группа лиц из кавказского региона заранее спланировала и подготовилась к совершению жестокого преступления: приобрели надувную лодку, трос, гантели и т.д. Похитив мужчину, они требовали денежные средства. Потом планировали убить, а тело выбросить в реку Днепр, которая находится в городе Киеве.

Проведенными неотложными следственными действиями полицейские установили местонахождение потерпевшего и освободили его. Кроме этого, был изъят ряд вещественных доказательств, среди которых и транспортное средство, на котором передвигались злоумышленники.

Злоумышленники задержаны. В настоящее время их действия квалифицируют по статьям 115 («Умышленное убийство»), 189 («Вымогательство»), 289 («Незаконное завладение транспортным средством»), 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека») Уголовного кодекса Украины, в составе организованной преступной группы. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие причастные лица, а также заказчики преступления.

Напомним, как в Одессе выходцы из Закавказья похитили парня и требовали от его отца миллион долларов – полиция и спецназ освободили пленника.