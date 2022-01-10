Турецкая полиция задержала 40 стримеров, которые помогали отмывать краденые деньги через Twitch

В Турции 40 человек были задержаны местной полицией в ходе операции против мошенников, использовавших популярный стриминговый сервис Twitch.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на издание Dailysabah.

Впервые информация о турецком скандале появилась в ноябре 2021 года. Тогда выяснилось, что многие местные стримеры помогают мошенникам отмывать деньги через покупку Bits на Twitch с краденых кредитных карт. Инфлюэнсеры возвращали им 70-80% своей прибыли.

По данным агентства DHA, в схему были вовлечены в том числе несовершеннолетние и киберспортсмены. В частности в скандале был замешан чемпион мира по Valorant Мехмет «cNed» Ягиз Ипек.

На преступную схему обратили внимание после масштабной утечки данных пользователей Twitch в начале октября. Зрители заметили, что в базе данных есть несколько видеоблогеров с небольшой аудиторией, зарабатывающих слишком крупные суммы на валюте Bits. После этого мошенниками занялся турецкий департамент по борьбе с киберпреступностью.

Напомним, ранее в центре Николаева полиция «накрыла» колл-центр аферистов, которые назывались жертвам сотрудниками банка.