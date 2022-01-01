В Одессе грабители украли сейф с 3 миллионами гривен

В Одессе неизвестные украли сейф с крупной суммой денег, золотыми украшениями и травматическим пистолетом из офиса промбазы в Суворовском районе.

Об этом сообщает «Думская».

Собственник предприятия утверждает, что в сейфе находились, среди прочего, 1,2 миллиона гривен и 70 тысяч долларов (т.е. в сумме около 3 миллионов гривен).

Преступление произошло предположительно вечером 7 января. Злоумышленники сломали замок входной двери, проникли в комнату отдыха промбазы на первом этаже и забрали сейф со всем содержимым. Полиция уточнят перечень украденного и сумму убытков.

Напомним, ранее на Николаевщине полиция со спецназом задержала этническую группировку воров из Одессы, которые похищали из офисов миллионы гривен.